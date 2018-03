SV Gehrden zeigt bei Kreismeisterschaften in Springe starke Leistungen

Am vergangenen Wochenende traten sieben Schwimmer des SV Gehrden bei den Kreismeisterschaften für die Mittelstrecke in Springe an. Auf dem vom WSV Bennigsen ausgetragenen Wettkampf freuten sich die jungen Talente über neue Bestzeiten und insgesamt vier Medaillen.

Stärkste Schwimmerin am Wochenende war Lilly Budde (Jahrgang 2005). Über 200 Meter Freistil belohnte sich Budde nach einer sehr guten Leistung (02:38,41 Minuten) im Schwimmbecken mit dem Kreismeisterstitel. Über 400 Meter Freistil und 200 Meter Lagen kletterte sie ebenfalls auf das Podest und gewann jeweils die Bronzemedaille.

Jakob Henke (Jahrgang 2005) holte ebenfalls eine Medaille für die Burgbergstadt. In einer Zeit von 02:47,00 Minuten über 200 Meter Freistil freute er sich über den dritten Platz.

Knapp an den Medaillenrängen vorbei schlugen Emma Henke (Jahrgang 2002) über 200 Meter Freistil sowie Celina Maerten-Hinrichs über 200 Meter Lagen und 200 Meter Freistil an. Ebenfalls gute Leistungen zeigten darüber hinaus Jennifer Busch (Jahrgang 2004), Emma Henke (Jahrgang 2002), Fabienne Kliewe (Jahrgang 2004) und Nele Meier (Jahrgang 2005).

