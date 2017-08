Torben Otto gewinnt 8. Gehrdener Sommercup

Knapp 70 Teilnehmer kämpften vergangene Woche in der Burgbergstadt um ein Preisgeld von insgesamt 1300 Euro – und um wertvolle Ranglistenpunkten. Nicht nur aus Niedersachsen, auch aus Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Berlin reisten die Spieler an. „Auch in diesem Jahr war das Turnier wieder hochkarätig besetzt und wir konnten uns auf hochklassige Spiele bereits in der ersten Runde freuen“, so Sportwart Michael Koida.

Bei der Damenkonkurrenz begrüßte der Verein die Nummer 136 der Deutschen Rangliste Jennifer Wacker und bei den Herren ihren ehemaligen Gehrdener Spieler Jonas Lichte, derzeit Nummer 115 der DTB-Rangliste.

Drei Tage lang (vom 28. bis zum 30. Juli) konnten die Zuschauer hochklassige Spiele bewundern und die Turnierluft genießen. Besonders schön für den Verein: “Alle Teilnehmer waren angetan von der schönen Anlage“, freut sich Detlef Schmidt, Turnierleiter des SV Gehrden.

Das Damen Einzel ging in den Match-Tiebreak und war eine reine Nervenangelegenheit. Die Führung ging mehrfach hin und her. Am Ende setzte sich Jennifer Wackers Routine gegenüber der jüngeren Sibel Demirbaga durch. Das Herren Einzel ging relativ souverän an Vorjahressieger Torben Otto.

Im Doppelfinale kam es zu vielen sehenswerten Volleyduellen am Netz. Die beiden Damenfinalistinnen haben gemeinsam auch das Doppel gewonnen, bei dem es aber nur zwei Paarungen gab. Insgesamt acht Doppelpaarungen gab es bei den Herren. Das Endspiel der Herren war ebenfalls spannend. „Es war das bisher ausgeglichenste Finale und wurde dann erst im Match-Tiebreak von den Vorjahressiegern und Lokalmatadoren Jonas Lichte und Timo Schmidt gewonnen“, so Schmidt.

Einige Teilnehmer mussten nach Angaben der Turnierleitung wegen überschwemmter Straßen im Umland allerdings große Umwege auf sich nehmen.

