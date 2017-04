Traditionelle Lyrafeier wieder mit mit Fassanstich

„Der Mai ist gekommen“ wird in vielen Orten zum Tanz in den Mai oder beim Aufstellen eines Maibaums gesungen, doch für Gehrden hat dieses Lied eine ganz besondere Bedeutung. Die Melodie zu Emanuel Geibels Gedicht stammt nämlich von Justus Wilhelm Lyra, der in Gehrden lebte. Aus diesem Grund lädt die Stadt Gehrden, die Margarethengemeinde und die Heimatbundgruppe wieder zur traditionellen Lyrafeier am 30. April.

Um 17 Uhr startet die musikalische Veranstaltung in der Margarethenkirche. „Doch nicht nur Lyra steht bei dieser Feier im Vordergrund, sondern auch andere wichtige Personen aus seiner Zeit, wie beispielsweise in diesem Jahr Hoffmann von Fallersleben“, erklärt Dieter Mahlert, Vorsitzender des Heimatbundes in Gehrden. In der Kirche wird neben verschiedenen Ansprachen vor allem gesungen mit der Margarethenkantorei.

Anschließend, ab 18 Uhr, verlagert sich die Veranstaltung auf dem Marktplatz und den Kirchhof. Dort sorgt der Musikzug der Feuerwehr Gehrden für die weitere musikalische Begleitung. In diesem Jahr wird Ratsvorsitzender Peter Lübcke ein Bockbierfass anstechen. Und auch das gemeinsame Singen des Liedes „Der Mai ist gekommen“ darf natürlich nicht fehlen. Anschließend soll unter dem Maibaum in den neuen Monat gefeiert werden.