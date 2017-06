Trotz Bauarbeiten wieder Stadtfest in Gehrdener Innenstadt

In Gehrdens Innenstadt tut sich was: An vielen Ecken wird gebaut, saniert und modernisiert. Das ist natürlich eine freudige Nachricht, doch die vielen Baustellen führen auch zu Engpässen.

Zum einen musste der Wochenmarkt umziehen und der neue Platz wird von den Gehrdenern nicht so stark besucht, wie der Marktplatz in der Innenstadt zuvor. Das bemerken am stärksten die Marktbeschicker die unter Umsatzeinbußen leiden. Dabei finden die Standbetreiber den neuen Ort ansonsten besser, da er barrierefrei ist und mehr Platz bietet. „Wir möchten nochmal an unsere Bürger appellieren, den Wochenmarkt auch an seinem neuen Standort zu besuchen“, so Bürgermeister Cord Mittendorf.

Trotz der Baustellen sollen auch in diesem Jahr wieder ein Stadtfest am 12. und 13. August geben. Das Fest soll südlich der Fußgängerzone stattfinden und der Postparkplatz soll mit eingebunden werden. Zudem soll es zwei Bühnen geben.