Umweltsünder in Ditterke: Stadt belohnt Hinweisgeber

Die Polizei ist auf der Suche nach Umweltsündern. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Ditterke zwei mit Altöl gefüllte Fässer in einem dortigen wasserführenden Graben sowie eine große Holztransportkiste mit diversen Abfällen, wie zum Beispiel Ölfilter oder Bremsenreiniger, illegalerweise entsorgt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich beim Umweltsachbearbeiter des Polizeikommissariats Ronnenberg unter Tel. 05109 / 517131 melden. Dies kann sich auch finanziell lohnen. Durch die Stadt Gehrden wurde für die Feststellung des Verursachers ein Betrag in Höhe von 250 Euro ausgesetzt.

(ms / red)