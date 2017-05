Unfall am Sportplatz in Everloh

Am vergangenen Sonntag kam es um 16.20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gehrden und

Everloh zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Frau aus Gehrden fuhr mit ihrem weißen Seat Ibiza auf der K230 in Richtung Everloh. Vor dem dortigen Sportplatz der SG Everloh-Ditterke reduzierte sie ihre Geschwindigkeit, da sie nach links auf den Parkplatz des Sportplatzes abbiegen wollte.

Zeitgleich wollte ein 20-jähriger Mann aus Gehrden mit seinem silbernen VW Touran den vor

ihm langsam fahrenden Seat überholen. Während des Überholvorganges muss er dem abbiegenden Seat nach links ausweichen. Dabei kam er von der Straße ab und fuhr in den Graben, was einen Sachschaden in Höhe von ezwa 5.000 Euro nach sich zog.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Tel. 05109 / 5170 zu melden.

(ms / red)