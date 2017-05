Unfallflucht in Gehrden: Wer ist die Zeugin?

Das Polizeikommissariat Ronnenberg sucht nach einer Zeugin eines Verkehrsunfalls in der Gartenstraße in Gehrden. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Dienstag gegen 12 Uhr beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten blauen Opel, entfernte sich allerdings anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Unfallhergang soll nach Angaben einer Passantin von einer Frau beobachtet worden sein,

die bei der Unfallaufnahme jedoch nicht mehr anwesend war.

Diese Zeugin und weitere Bürger, die sachdienliche Hinweise beisteuern können, sind dazu aufgerufen, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Tel. 05109 / 5170 zu melden.