Die Volleyballsparte des SV Gehrden bietet ab Donnerstag, 19. Oktober um 18 Uhr in der Halle am Bad, Lange Feldstraße 17, für Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren ein Volleyballtraining an. Trainiert wird jeweils donnerstags.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich

Für Rückfragen steht der Spartenleiter Georg Steczek inter der Telefonnummer 05108/3953 oder die Geschäftsstelle des SV Gehrden unter 05108/5924 zur Verfügung.

(red)