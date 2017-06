Was fehlt in Gehrdens Innenstadt? Stadt lädt zu Workshop ein

Womit kann die Innenstadt von Gehrden punkten, wo drückt der Schuh? Welchen Handlungsbedarf sehen die Gehrdener Bürger und insbesondere die Händler, Dienstleister und Eigentümer in der Innenstadt? Wie kann die Innenentwicklung gestärkt werden? Diese Fragen sollen in einem öffentlichen Workshop behandelt werden, zu dem die Stadt Gehrden alls Bürger und Gewerbetreibende einlädt.

Die Themen des Workshops sollen umfassend und breit gefächert sein: Von Handel und Dienstleistungen über Fragen der Gestaltung und Grünanlagen, Verkehr, Mobilität und Wohnen bis zu Kultur, Gemeinschaftsleben und Zusammenarbeit greift soll die Veranstaltung alles aufnehmen, was für die zukünftige Entwicklung aus Sicht der Bürger wichtig ist.

„Wir sind gespannt auf die Einschätzungen und Ideen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Ergebnisse möchten wir zum Beispiel für die Wirtschaftsförderung nutzen, um unsere zukünftigen Aktivitäten darauf abzustellen“, sagt Bürgermeister Cord Mittendorf.

Der Workshop findet am Dienstag, 22. August, um 18 Uhr im Rathaus statt. Ansprechpartner bei Fragen zum Workshop ist Nurettin Demirel (Tel. 05108 / 6404-920), Leiter der Stabsstelle Steuerungsdienst und Wirtschaftsförderung bei der Stadt Gehrden.

Damit der Workshop optimal vorbereitet werden kann, wird um eine Anmeldung per Mail an demirel@gehrden.de bis zum 11. August gebeten.

