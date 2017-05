Was ist ein Menschenleben wert? MCG-Schüler feiern erfolgreiche Theater-Premiere

„Erst hatten wir ein bisschen Angst“, berichtete eine Schülerin. „Aber am Ende haben wir das doch echt gut gemacht.“ Dies bestätigten auch die Zuschauer. Vor einer bis auf den letzten Platz gefüllten Festhalle spielten über 50 Elftklässler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) am Dienstagabend die Uraufführung ihres diesjährigen Theaterstücks „Kill Ill“. Mit teilweise ausdrucksstarken Mimiken und emotional vorgetragenen Monologen begeisterten die Schüler das Publikum und verkörperten überzeugend die zum Teil überspitzten Charaktere.

„Kill Ill“ basiert auf dem Stück „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt. Die Stadt Güllen und seine Bewohner sind verarmt. Das Geld reicht gerade einmal für das Nötigste. Teure Schuhe oder exquisite Lebensmittel sucht man in der kleinen Stadt vergebens. Auch dem Bürgermeister fehlen die Mittel für Investitionen. Die Bürger verfallen in Selbstmitleid und Resignation. Bis eines Tages die Milliardärin Claire Zachanassian in ihre alte Heimat zurückkehrt und den Güllenern ein verlockendes Angebot unterbreitet: Sie verspricht der Stadt eine Milliarde – wenn jemand ihren Ex-Ehemann Alfred Ill tötet, der einst die Vaterschaft eines gemeinsamen Kindes mit Claire leugnete und Zeugen bestach. Die Bürger stehen dadurch vor der Frage, wie viel ein Menschenleben wert ist.

Die Hauptcharaktere des Alfred und der Milliardärin wurden dabei von mehreren Schülern verkörpert. Eva Pahl, Charlotte Busch und Maya Gaudino schlüpften abwechselnd in die Rolle der Claire, Tim Marsau uns Louis Leon Weiß spielten den vom Tode bedrohten Alfred.

Mehrere Monate probten die Elftklässler, die sich für das Wahlfach „Darstellendes Spiel“ entschieden, unter der Leitung von Lehrer Ludger Deters. Dabei wurde des Ensemble sowie das achtköpfige Leitungsteam vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. Durch die Sanierung des MCG stand die Aula nicht als Proberaum zur Verfügung. Unterstützung erhielt das Ensemble allerdings durch die Tanzschule Möller, die Grundschule Am Castrum und der eigenen Schulleitung, sodass die Proben phasenweise in die Tanzschule, die Festhalle oder die Gymnastikhalle verlegt wurden. „Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich hierfür noch einmal ganz recht herzlich“, sagte Deters im Anschluss an die Aufführung.

Heute treten die MCG-Schüler um 18.30 noch einmal in der Festhalle auf. Eine dritte Aufführung findet am 11. August um 20 Uhr auf der Bergbühne in EMpelde statt.