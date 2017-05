Weshalb die Feuerwehr Gehrden ein griechisches Einsatzfahrzeug nutzt:

Es ist ein ungewöhnliches Bild: Die Feuerwehr Gehrden fährt momentan mit einem Transporter mit griechischer Beschriftung zu Einsätzen, Übungen und Versorgungsfahrten. Das Fahrzeug wurde vom Verein „Deutsche Feuerwehrhilfe“ zur Verfügung gestellt.

Dem Verein gehören Feuerwehrleute an, die in ihrer Freizeit unter anderem in die südeuropäischen Waldbrandgebiete fahren, um dort beim Aufbau und Erhalt von Feuerwehren aktiv zu helfen. Nun hat die Feuerwehr Gehrden die Hilfe des Vereins in Anspruch nehmen dürfen.

Ursache hierfür ist der temporäre Ausfall des Mehrzweckfahrzeugs. Aufgrund größerer Schäden steht dies des Einsatzkräften derzeit nicht zur Verfügung. Dies hat Florian Schütte von der Feuerwehr Ronnenberg mitbekommen. Er selbst ist seit Jahren als Gründungsmitglied im Vorstand der Deutschen Feuerwehrhilfe und konnte so kurzfristig und unbürokratisch das Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr Gehrden bis zum Sommer zur Verfügung stellen.

Bis heute wurden bereits mehrere Einsätze und diverse Dienstfahrten absolviert. Im Juli fahren die Feuerwehrleute des Fördervereins mit dem Fahrzeug nach Kroatien, um dort die Feuerwehren zu unterstützen. Bis dahin soll das Gehrdener MZF wieder einsatzbereit sein.

Symbolisch übergaben Andreas Meier und Florian Schütte den Schlüssel des Fahrzeuges an die Feuerwehr Gehrden.

