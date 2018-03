Zeugen gesucht: Unbekannte klauen Kupferrohre von Discounter

Am vergangenen Wochenende wurden bei einem Lebensmitteldiscounter an der Everloher Straße 1 in Gehrden die kupfernen Fallrohre gewaltsam von der Gebäudefassade abgenommen und gestohlen.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen haben mindestens zwei Täter durch Absägen der Rohre an den T-Stücken in circa vier Meter Höhe diese von der Rinne getrennt und anschließend in ein größeres Fahrzeug verladen. Gestohlen wurden insgesamt zehn laufende Meter Fallrohre.

Zeugen werden gebeten ihre Hinweise an die Polizei Gehrden unter 05108 4410 oder an

das Polizeikommissariat Ronnenberg unter 05109 517 115 zu richten.

(red)