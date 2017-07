Empelde: 100 Prozent Rabatt bei Apollo – 101-jährige Erna Wecke bekommt Brille geschenkt

Für die ältesten Kunden hält Apollo ein besonderes Geschenk bereit: Sie erhalten nicht nur 100 Prozent Rabatt auf ihre Brillenfassung, sondern dürfen sich zusätzlich über kostenlose Gläser in ihrer individuellen Sehstärke freuen.

So auch Erna Wecke aus Springe. Sie besuchte die Apollo-Filiale Chemnitzer Str. 2B in Ronnenberg/Empelde zur Bestellung ihrer ersten Brille.

Die vor wenigen Tagen 101 Jahre alt gewordene Seniorin holte am Mittwoch ihre neue Lesebrille ab, welche sie im Rahmen des Apollo-Altersrabatts umsonst bekommt. Damit kann sie ihrem Hobby, dem Lesen von Büchern und der Tageszeitung, wieder ohne Beschwerden und mit Freude nachgehen.

Der Filialleiter Thomas Pott erzählt begeistert: „Frau Wecke hat sich schon über die kostenlose Brille unglaublich gefreut. Als wir ihr dann noch ihren Blumenstrauß und eine Flasche Sekt überreicht haben, war sie sichtlich gerührt und konnte ihr Glück kaum fassen.“

Getreu dem Motto „Je älter, desto besser!“ erhalten Deutschlands 100-Jährige bei Apollo eine komplette Brille als Geschenk. Alles, was sie tun müssen, ist sich in einer Filiale der Optikerkette zu melden. Als besondere Wertschätzung der ältesten Kunden, die auf ein langes, ereignisreiches Leben zurückblicken können, ist der Altersrabatt für Hundertjährige das gesamte Jahr aktiv. Pro Lebensjahr gibt es nicht nur ein Prozent Rabatt auf die topaktuellen Fassungen, sondern auch die Gläser in individueller Sehstärke werden zu 100 Prozent rabattiert.

(red)