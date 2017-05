Action ohne Schule – Ronnenberger Ferienpassprogramm ist da

Der Sommerferienpass der Stadt Ronnenberg ist wieder da. Damit Kinder und Jugendliche in den sechs Wochen Sommerferien aufregende Zeiten mit vielen neuen Erfahrungen und Aktionen erleben können, hat das Team Bildung und Jugend erneut ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das Abenteuer, Action, Kreativität und Spaß verspricht.

Neben Fahrten in Freizeitparks, sportlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel Klettern im Hochseilgarten oder Tageskanutouren, ist zum ersten Mal auch eine Besichtigung des Museumsdorfs Hösseringen dabei, wo die Kinder ihr eigenes Amulett schmieden können. Zudem können sie Jungs und Mädchen auf dem Hof Bünkemühle erleben, wie aus Kuhmilch leckerer Käse entsteht.

Für all diejenigen, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen, bietet der Ferienpass ebenfalls neue Aktionen, beispielsweise das Modellieren von Meereswelten oder das Erstellen stimmungsvoller Partylichter. Auch die Klassiker Action-Painting oder Seidenmalerei werden erneut angeboten. Weitere neue und bewährte Aktionen runden das umfangreiche Programm ab, das durch eigene Angebote von Ronnenberger Vereinen und Verbänden unterstützt wird.

Der Ferienpass kann ab sofort im Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße, im Jugendzentrum Auf dem Rade, in den Rathäusern I und II, in der Verwaltungsnebenstelle in der Velsterstraße sowie im Freibad in der Hansastraße nach der Eröffnung für 2,50 Euro erworben werden.

Im Heft befindet sich außerdem eine Badekarte, die zum dreimaligen kostenfreien Eintritt in das Empelder Freibad in der Hansastraße berechtigt. Außerdem kann das Programmheft unter www.ronnenberg.de eingesehen werden.

In der Zeit vom 22. bis 24. Mai wird der Ferienpass in verschiedenen Schulen vorgestellt. Der Anmeldeschluss für die Aktionen endet am 3. Juni.

Für weitere Informationen steht das Team Bildung und Jugend unter Tel. 0511 / 43833590 oder JuZEmpelde@gmx.de zur Verfügung.