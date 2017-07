Bald Tempo 30 in Empelde? Gefahrenschwerpunkt Nenndorfer Straße – Politik fordert Überprüfung

Schmale Straße, keine Fahrbahnmarkierung, parkende Autos, Kurven und viele kleine Geschäfte – die Nenndorfer Straße in Empelde gleicht mehr einer Fußgängerzone als einer Ortseinfahrt. Viele Autofahrer sollen auf der Straße auch gerne mal etwas schneller als die vorgeschriebenen 50 km/h fahren. Ob die Straße ein Gefahrenschwerpunkt ist soll nun überprüft werden – dass fordern zumindest einige Ratsmitglieder in Ronnenberg. Sie wollen Tempo 30 auf der Durchgangsstraße. Zunächst soll eine Verkehrsfrequenzmessung in dem Bereich Aufschluss darüber geben, wie gefährlich und befahren die Straße wirklich ist. Die Grünen forderten bereits im Mai eine niedrige Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Ronnenberger und Berliner Straße. Doch ist Tempo 30 wirklich nötig?

Bald Tempo 30 auf der Nenndorfer Straße?

Auf vielen Durchgangsstraßen in Empelde könnte bald Tempo 30 herrschen. Aktuell ist die Nenndorfer Straße im Gespräch der Ronnenberger Ratspolitiker. Die Gruppe 2, bestehend aus CDU, Freie Wähler und FDP, stellte eine Anfrage an die Stadtverwaltung, eine Geschwindigkeits- und Verkehrsfrequenzmessung in der Nenndorfer Straße, auf Höhe der Häkenstraße bis zur Straße Auf dem Rade durchzuführen.

Die Gruppe sieht in der Nenndorfer Straße einen Gefahrenschwerpunkt im Empelder Verkehrsnetz, da die Straße mehrere Verkehrsknoten verbinde. Viele Grundschüler und Fußgänger seien auf den oben beschriebenen Straßen unterwegs und müssen ohne eine Ampel die Straßenseite wechseln. Außerdem sei es ein gängiger Weg zum Friedhof, Rathaus, Gewerbegebiet und zum Schwimmbad. Durch die Kurven sei die Straße unübersichtlich und Fußgänger könnten übersehen werden. „Zum anderen bietet sie den Anschluss zur Bruchstraße und Auf dem Rade, ebenfalls belebte Wohngebiete, liegt zentral neben der Straßenbahnhaltestelle und zu guter Letzt mündet sie in die Berliner Straße, der Hauptverkehrsader des Ortsteils Empelde“, heißt es im Antrag der Gruppe.

Und tatsächliche fällt die Unübersichtlichkeit der Nenndorfer Straße einem als Autofahrer selbst ins Auge. Die schmale und kurvige Straße macht es dem Fahrer nicht leicht, die Lage zu überblicken. Zudem gleicht die Straße eher einer Fußgängerzone mit der fehlenden Markierung, der Bepflanzung am Straßenrand und den angrenzenden Geschäften. Viele Autofahrer halten am Straßenrand um kurze Besorgungen zu erledigen, auch das sorgt für weniger Überblick.

Zwei Stellen beschreibt die Gruppe in Ihrem möglichen Antrag als besonders dramatisch: Zum einen der Empelder Ortseingang an der Ecke Nenndorfer Straße, Häkenstraße und am Rathaus. Hier würden viele Autofahrer die Gefährlichkeit der Kreuzung nicht richtig einschätzen können und viele Schüler würden diesen Knotenpunkt kreuzen. Des Weiteren verweisen die Ratspolitiker auf die Kurve in Höhe der Bruchstraße. „Was hier auffällig ist, ist abermals die Nichteinsehbarkeit aufgrund der Kurvenlage“, beschreibt die Gruppe im Antrag. Durch parkende Auto sei die Lage zudem angespannt und viele Fußgänger und Radfahrer würden die Situation noch gefährlicher machen.

Durch die Messungen solle festgestellt werden, ob es auf der Strecke Gefahrenschwerpunkte gäbe und ob das vorgeschriebene Tempo von 50 km/h zu hoch ist und eine Senkung von 30 km/h erforderlich sein könnte. Sollte festgestellt werden, dass ein gewisses Gefahrenpotenzial besteht, will die Gruppe einen Antrag zur Geschwindigkeitsreduzierung stellen.

Im Antrag heißt es: „Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit von Tempo 50 km/h auf Tempo 30 km/h in der Nenndorfer Straße (OT Empelde) ab Einmündung der Häkenstraße (nach Ortseingang) bis zur Kreuzung Berliner Straße (Endpunkt der Straßenbahn) auf beiden Richtungen. Die Verwaltung wird beauftragt, bei den zuständigen Straßenbaulastträger, der Region Hannover, ein entsprechendes Antragsverfahren einzuleiten.

Auch die Grünen hatten bereits eine Tempo-30-Zone in der Berliner Straße und Ronnenberger Straße gefordert. Diese Zone würde sich an den oben genannten Straßenabschnitt anschließen. Die Begründungen der Grünen beziehen sich ebenfalls auf das hohe Verkehrsaufkommen, die Unübersichtlichkeit und die Sicherheit der Fußgänger.

Wann die Verkehrsfrequenzmessungen stattfinden ist derzeit noch nicht bekannt.

(lbr)