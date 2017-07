„Begleitung im Andersland“ – Schulungsreihe im Integra Seniorenpflegezentrum abgeschlossen

Mit Zertifikaten verabschiedeten Frau Schmitz, die Referentin von Wörheide Konzepte, sowie Einrichtungsleiter Herr Krawczyk von dem Integra Seniorenpflegezentrum Ronnenberg-Empelde die Teilnehmer der Schulungsreihe „Begleitung im Andersland“.

Im Vordergrund des Kurses, der in Kooperation mit den Pflegekassen angeboten wird, stand neben der Informationsvermittlung auch der Austausch von persönlichen Erfahrungen: Verständnis und Ermutigung in der Gruppe zu finden, gibt nach Einschätzungen der Teilnehmer Mut und Kraft, neue Impulse zum Umgang mit den betroffenen Familienmitgliedern umzusetzen. Insbesondere die inhaltlichen Aspekte zum Krankheitsverlauf und zum Umgang mit den Demenzkranken sowie die Entlastungsmöglichkeiten gaben einen Überblick über die Möglichkeiten, auch einmal an sich selbst zu denken. Die vertrauensvolle Gruppenatmosphäre ermöglichte offene Gespräche. Viele Tipps und Tricks gaben die Angehörigen als „eigentliche Experten“ untereinander weiter.

Insgesamt 15 Teilnehmer waren in zwei Kursen vom 20. April bis zum 22. Juni be der Angehörigen-Schulungsreihe von Wörheide Konzepte dabei. Viele haben schon Nummern ausgetauscht und wollen nach dem Ende in Kontakt bleiben.

Im nächsten Frühjahr soll diese Schulungsreihe im Integra Ronnenberg-Empelde wieder angeboten werden. Neue Interessenten für dieses Angebot und für die Angehörigengruppe können sich bei den Mitarbeitern der Integra unter der Telefonnummer 0511 270 89 – 0 näher informieren. Wer sich für Demenzkurse in anderen Regionen interessiert, findet unter www.woerheide-konzepte.de entsprechende Informationen.

(red)