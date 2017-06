Christian Niemüller mit DRK-Ehrenmedaille ausgezeichnet

Für seine Verdienste um den Schutz der Bevölkerung im Rahmen seines Engagements in der DRK-Bereitschaft wurde Christian Niemüller die Ehrenmedaille des DRK-Regionsverbandes Hannover in Silber verliehen. „Herr Niemüller hat sich in jahrelanger stetiger und erfolgreicher Arbeit zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt, dessen Fachwissen und Kompetenz über den Regionsverband hinaus allseits anerkannt wird. Er versteht es in ganz besonderer Weise zu führen und seine Mitstreiter zu motivieren“, lobte DRK-Regionspräsident Thomas Decker Niemüllers ehrenamtliche Arbeit im Rahmen der Regionsausschusssitzung in Empelde.

Niemüller ist stellvertretender Regionsbereitschaftsleiter sowie Abschnittleiter der DRK-Bereitschaft Süd mit Standort in Empelde und Springe. Bereits 1974, im Alter von neun Jahren, trat Niemüller dem Jugendrotkreuz bei. 1982 wurde er in die Bereitschaft Benthe aufgenommen und engagierte sich von Beginn an stets weit über das normale Maß hinaus. Schon zwei Jahre später übernahm er das Amt des Bereitschaftsleiters. 1989 erfolgte die Ernennung zum Zugführer, 1997 wurde er zum stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiter – seit 2008 stellvertretender Regionsbereitschaftsleiter – ernannt. Bis heute übt er dieses Amt erfolgreich aus. Für seine Verdienste um das Rote Kreuz als verantwortungsbewusste und engagierte Führungskraft erhielt Herr Niemüller 1996 bereits die Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes Niedersachsen.

Unter Niemüllers Federführung erfolgte unter anderem der Aufbau einer Hundestaffel sowie einer Wasserwacht mit einer bundesweit einmaligen Komponente: die “Spezialeinsatzkräfte Unterwasserortung“, kurz SEKU genannt. SEKU ist die Komplettlösung zur Ortung von Personen und Objekten in Gewässern. Diese Einsatzformation ist deutschlandweit einmalig und kam bereits bundesweit auf Anforderung von Polizei oder Staatsanwaltschaft zum Einsatz. Auch die Entwicklung und Einsetzung eines Krankenwagens zum Transport von übergewichtigen Patienten zählt zu seinen Ideen, die inzwischen bundesweit Nachahmer gefunden haben.

„Ich habe bei Ihnen allen immer ein großes Maß an Kameradschaft, Engagement und Passion wahrgenommen“, lobte auch DRK-Vorstand Steffen Baumann die Geehrten sowie die gesamte Bereitschaft. „Personell und technisch ist unser DRK-Regionsverband damit sehr gut aufgestellt.“

(ms / red)