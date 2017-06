Die ersten Bahnen sind geschwommen

Gestern war es endlich soweit: Das Freibad Empelde öffnete seine Tore das erste Mal nach der Sanierung. Petrus meinte es offenbar gut mit den Empeldern. Bei rund 25 Grad und strahlendem Sonnenschein strömten die Badefans auf das Gelände.

Unter ihnen befand sich auch Dieter Schur, SPD-Fraktionsvorsitzender im Ronnenberger Rat. Er nutzte die Gelegenheit, noch einmal darauf hinzuweisen, wie wichtig und richtig der Einsatz der Politik für das Freibad gewesen sei. „Viele hatten es vor ihrem geistigen Auge bereits zugeschüttet und auch aus dem Rathaus hat es manch heftigen Gegenwind gegeben“, so Schur. Diese Überlegungen gehörten nun jedoch glücklicherweise der Vergangenheit an. Der Einsatz habe sich gelohnt, so der Sozialdemokrat. Einen besonderen Dank richtete er auch an die Interessengemeinschaft Freibad Empelde, die mit kreativen Ideen zum Erhalt des Freibads beigetragen habe.