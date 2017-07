Drogen am Steuer: 36-Jährige baut Unfall in Empelde

Eine 36 Jahre alte Frau aus Empelde übersah mit ihrem BMW einen von rechts kommenden 20 Jahre alten Mann aus Hannover, der mit seinem VW Sharan die Ronnenberger Straße in Empelde befuhr. Die 36-Jährige wollte am Samstag, 15. Juli, gegen 14.30 Uhr von der Königsberger Straße in die Ronnenberger Straße einbiegen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro, Verletzte gab es nicht.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 36-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.