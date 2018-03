Einbrecher in Empelde unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Im Laufe der vergangenen Nacht brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhauses in der Nenndorfer Straße, Empelde, ein. Er hebelte er eine Nebenzugangstür aufund gelangte so in das Innere. Diverse Räume wurden durchsucht. Angaben zur Schadenshöhe liegen zur Zeit noch nicht vor.

Bereits in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Breite Straße zu einem versuchten Einbruch. Hier hatten die Täter versucht über Aufhebeln einer Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses zu gelangen. Dies misslang jedoch.

Zeugen werden geben sich unter der Telefonnummer 0511 4383530 mit der Polizeistation Empelde oder unter 05109 517115 mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg in Verbindung zu setzen.

(red)