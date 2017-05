Am Montag kam es in der Schmiedeberger Straße in Empelde zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich durch das Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss. In zwei Etagen wurden sämtliche Zimmer durchwühlt und Schmuck sowie Münzen entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.