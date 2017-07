Emepelde: Täter brechen in Laube ein und stehlen Elektrowerkzeug

Unbekannte Täter brachen in die Laube eines Bürgers aus Empelde. Die Laube des Mannes ist in einer Kolonie in der Straße „An der Rampe“ in Ronnenberg-Empelde gelegen. Die Tat muss sich in der Zeit vom 27. Juli, 17 Uhr bis 28. Juli 13.25 Uhr ereignet haben.

Der oder die Täter entwendeten Elektrowerkzeug im Wert von circa 1.400 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg (05109-5170) in Verbindung zu setzen.