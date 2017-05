Empelde: Holzlatten-Prügelei nach Beinahe-Unfall

Die Situation sah zunächst vergleichsweise harmlos aus, doch schnell wurde es brutal. Am frühen Abend des gestrigen Dienstags kam es auf der Berliner Straße in Empelde zunächst zu einem „Beinahe-Unfall“. Grund hierfür war die Fahrbahnverengung auf Höhe der abgehenden Eichendorffstraße. Dort ist derzeit aufgrund von Bauarbeiten der rechte Fahrstreifen gesperrt, sodass die Pkw von dem rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen wechseln müssen. Hierbei kam es in diesem Fall fast zu einem seitlichen Zusammenstoß zweier Pkw. Im Anschluss gerieten die Fahrzeugführer (21 und 31 Jahre alt) in einen heftigen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung und gegenseitigen Beleidigungen mündete. Hierbei soll einer der Beteiligten sogar mit einer Holzlatte auf den anderen eingeschlagen haben.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

(ms / red)