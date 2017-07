Empelde: Vermeintliche Bombe ist ein Metallfass und ein Kinderwagen

Der Verdacht auf Kampfmittel hat sich nicht bestätigt. Am Sonntag, 16. Juli, muss keine Evakuierung in Empelde stattfinden.

Wie angekündigt wurde am heutigen Vormittag die Verdachtsfläche auf einem Grundstück in der Ronnenberger Straße durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst näher untersucht. Bei der vorgenommenen Grabung und Sondierung stellte sich letztendlich heraus, dass es sich bei dem Verdachtspunkt lediglich um ein altes Metallfass und einen Kinderwagen handelte, welche in circa zwei Metern Tiefe vergraben lagen.

Für die Behandlung von Verdachtsflächen gibt der Kampfmittelbeseitigungsdienst eine strikt einzuhaltende Vorgehensweise vor. Voraus geht üblicherweise eine Luftbildauswertung und Sondierung der Oberfläche. Dabei hatte sich an der Ronnenberger Straße zunächst der Verdacht auf Kampfmittel im Boden erhärtet.

In der Folge wurde dann ein geeigneter Termin für eine eventuell notwendige Bombenentschärfung und der damit einhergehenden Evakuierung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst und der Polizei koordiniert.

Die Öffnung der Verdachtsfläche musste daraufhin 14 Tage vorher dem Kampfmittelbeseitigungsdienst angezeigt werden. Vor Ort und mit dem Ergebnis der Sondierung sollte dann das weitere Vorgehen festgelegt werden.

Ist eine Bombenentschärfung erforderlich, bleibt eine Reaktionszeit von circa 3 Tagen, um die Evakuierung vorzubereiten. Schlimmstenfalls ist eine Evakuierung sofort einzuleiten.

Die Stadt Ronnenberg hatte diesen zeitlichen Vorlauf genutzt, um die umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen gemeinsam mit der Polizei, der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk mit Unterstützung der Michaelisgemeinde Ronnenberg vorzubereiten und die Bevölkerung über die Abläufe vorsorglich zu informieren, um ausreichend Betreuungs- und Sammelstellen anzubieten. Ziel war es, bereits frühzeitig einen reibungslosen Ablauf einer eventuellen Evakuierung von ca. 8.000 Personen zu gewährleisten.

Die Vorkehrungen waren zwar aufwändig, aber nicht übertrieben, wie der Kampfmittelbeseitigungsdienst nach der Aufklärung der Verdachtsfläche feststellte. Bekannt ist, dass der Bereich um die Ronnenberger Straße und Bahnlinie im Zweiten Weltkrieg bebombt wurden. Kampfmittelfunde in den letzten Jahren bestätigen diese Erkenntnis. Auch zukünftig werden daher Bauarbeiten auf bestimmten Flächen kampfmitteltechnisch begleitet werden müssen.

Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler stellt fest: „Für zukünftige Verdachtsflächen wird die Stadtverwaltung wiederum gut vorbereitet sein. Die Erkenntnisse der vorbereitenden Arbeiten werden dabei entsprechend einbezogen.“

„Besonderer Dank gilt natürlich den an der Vorbereitung beteiligten Akteuren und der Empelder und Ronnenberger Bevölkerung, die sich in dieser Phase sehr verständnisvoll und kooperativ gezeigt haben. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die Rettungsorganisationen die Unterstützung ehrenamtlich leisten und auch diejenigen, die dienstlich mit den Vorbereitungen befasst waren, dies zusätzlich geleistet haben“, verdeutlicht Bürgermeisterin Stephanie Harms.

Das eingerichtete Bürgertelefon (0511-4600-333) ist noch bis Freitag, den 14.07.2017, 15.00 Uhr geschaltet. Frau Volgmann und Herr Kropat stehen für Rückfragen und weitere Informationen zu diesem Thema zur Verfügung.