Empelder Bäckereien werden Einbruchsziel

Gleich zwei Bäckereifilialen in Empelde waren in der Nacht von Sonntag auf Montag Zielobjekte von Einbrechern. Bei einer Bäckerei in der Ronnenberger Straße wurde die Schiebetür aufgedrückt und ein an einem Festwasseranschluss eingebauter Kaffeevollautomat entwendet. Durch das aus der Leitung austretende Wasser wurde der gesamte Verkaufsbereich unter Wasser gesetzt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

In der Berliner Straße 19 wurde bei eine weiteren Bäckerei versucht, die Eingangstür aufzudrücken. Die Tür zerplitterte, hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand.

Auch hier ist die Höhe des Schaden noch ubekannt.

Zeugenhinweise nehmen die Polizeistation Empelde unter Tel. 0511 / 4383530 oder das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Tel. 05109 / 517115 entgegen.