Empelder Kinder lernen Erste Hilfe

„Am Knie hilft am besten ein Rahmenverband. Der heißt so, weil er die Wunde von vier Seiten umschließt – wie ein Bilderrahmen“, weiß die achtjährige Charlotte nach dem Erste-Hilfe-Schnupperkurs des Roten Kreuzes in Empelde. In dem zweitägigen Kursus erlernten die Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in den Osterferien die Grundlagen der Ersten Hilfe.

„Kinder haben meistens weniger Berührungsängste als Erwachsene, wenn es darauf ankommt, zu helfen. Diese natürliche Neugier nutzen wir und lernen spielerisch, wie Erste Hilfe funktioniert“, erklärt Christian Quade vom Jugendrotkreuz. Dazu gehört auch, zu wissen, welche Nummer im Notfall gewählt werden muss. Kleinere, nachgestellte Verletzungen, wie zum Beispiel Schürfwunden, eine Platzwunde am Kopf oder einen Schnitt im Finger versorgten die Kinder selbst.

Das Highlight war für viele Teilnehmer der Fuhrpark, den sie gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern des DRK-Katastrophenschutzes entdeckten. Nacheinander durften die Kinder auf der Trage im Rettungswagen Platz nehmen, das Blaulicht einschalten oder eine Einsatzjacke anziehen. „Das Quad war besonders cool“, fand der achtjährige Magomed, der gemeinsam mit seinen zwei Schwestern am Schnupper-Lehrgang teilnahm. Am Ende des zweiten Kurstages erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde.

Das Ferienprogramm diente als Auftakt für die Intensivierung der Jugendarbeit des Roten Kreuzes in Empelde. „Wir möchten eine Jugendrotkreuzgruppe aufbauen. Gemeinsam werden wir dann Ausflüge unternehmen, uns in der Ersten Hilfe üben und alle Fahrzeuge des Katastrophenschutzes ganz genau anschauen“, verrät Quade. Eine weitere Möglichkeit, die vielfältigen Angebote des DRK zu entdecken, bietet sich für Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren am Samstag, 6. Mai, von 11 bis 16.30 Uhr beim Tag der offenen Tür. Unter dem Motto „Mitmachen statt zuschauen“ bietet sich den Jugendlichen dann ein Blick hinter die Kulissen, inklusive realistischer Notfalldarstellungen und Erfahrungsberichten von Rettern. Die Plätze sind begrenzt.