Erster Kunstgottesdienst in Ronnenberg am kommenden Sonntag

Der Arbeitskreis „Kunst auf dem Kirchenhügel“ in Ronnenberg lädt zum ersten Kunstgottesdienst am kommenden Sonntag, 18. Februar, ein. Beginn ist um 10.15 Uhr im Gemeindehaus der Michaeliskirche. Die Mitglieder des Arbeitskreises lesen Texte im Gottesdienst, in dem auch die Künstlerin Meike Zopf anwesend ist. Unter der Überschrift „Mutter“ sind vier ihrer Werke derzeit im Gemeindesaal zu sehen. Im Anschluss an den Gottesdienst, in dem Pastor Steffen Marklein predigt, steht Meike Zopf für Fragen und Gespräch zur Verfügung.

(red)