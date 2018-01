Erstes Ronnenberger Sport Event des Jahres

Am Freitag, 12. Januar, findet der erste Sport Event für Kids, Teens und Twens des Jahres 2018 statt. Wie immer können sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab 18 Uhr in der Großsporthalle der Marie-Curie-Schule in Empelde am Sportpark in verschiedenen Sport- und Spielbereichen und Bewegungslandschaften erproben und austoben.

Unterstützung erfahren sie dabei wie gewohnt von qualifizierten Sportstudierenden der Universität Hannover. Neben den bewährten Sportarten wie Fußball, Tischtennis, Basketball, Volleyball und Badminton werden wieder andere Formen der Körperbewegung angeboten, wie zum Beispiel Trampolinspringen, Akrobatik und Turnen.

Zum Mitmachen werden lediglich Hallenschuhe mit heller Sohle benötigt. Dafür, dass während der Veranstaltung auch alle bei Kräften und in guter Stimmung bleiben, sorgt wie immer das Team Bildung und Jugend mit Musik, Snacks und Getränken zu kleinen Preisen. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

