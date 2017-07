Evakuierung in Empelde? Fachkräfte untersuchen Bombenfund

Auf einem Grundstück an der Ronnenberger Straße in Empelde ist womöglich eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Eine Fachfirma und der Kampfmittelbeseitigungsdienst sollen den Verdachtspunkt nun näher untersuchen.

Derzeit sei nicht bekannt, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger handelt, der geborgen werden muss, dennoch laufen verwaltungsseitig umfangreiche Planungen und Vorbereitungen für den möglichen Fall einer Evakuierung. Endgültige Ergebnisse und Festlegungen werden für den 13. Juli erwartet.

Eine Bergung und die dann erforderliche Evakuierung würde am Sonntag, 16. Juli, erfolgen. Die erforderlichen Zeitpläne und Zeitfenster werden derzeit zwischen den beteiligten Behörden und Hilfsorganisationen abgestimmt.

Laut Angaben der Stadtverwaltung wären nach der derzeitigen Planung folgende Straßenzüge betroffen:

Agricolastr., Am Kirchkamp, Am Mesterwinkel, Am Rathaus, Am See (teilweise), Am Sportpark, Am Steg, Am Wischacker, Apollostr. (teilw.), Auf dem Rade (teilw.), Barbarastr., Breite Str., Breslauer Platz, Bruchstr. (teilw.), Dachsweg, Ernst-Georg-Hüper-Str., Fasanenstr., Fliederweg, Fuchswinkel, Görlitzer Str., Häkenstr., Hansastr. (teilw.), Hirtenstr., Homannstr., Im Hasenfeld, Jupiterstr., Karl-Serbent-Str., Königsberger Str., Kopernikusstr., Köselstr., Kroneweg, Lägenfeldstr., Lampeweg, Liegnitzer Str., Lindemann Str., Löwenberger Str., Margeritenweg, Mattfeldstr., Mecklenburger Str., Memeler Str., Merkurweg, Nenndorfer Str. (teilw.), Paul-Ehrlich-Str. (teilw.), Rebhuhnweg, Rennefeldstr., Robert-Koch-Str. (teilw.), Robert-Weise-Str., Ronnenberger Str., Rügener Str., Sandweg (teilw.), Saturnstr. (teilw.), Schäferweg, Schillerstr. (teilw.), Schmiedeberger Str., Seerosenweg, Stille Str., Steinstr. (teilw.), Stöttebrügger Str., Triftstr., Uferweg (teilw.), Veilchenweg, Vor dem Rohre, Wachtelweg, Weimarer Str., Wieselweg, Willi-Bock-Str., Zum Mühlenberg sowie die Kleingartenanlagen „Am Wischpump“, „Kolonie Kröger“ „Kolonie Bergblick“ und Kreuzkamp.

„Bitte sprechen Sie auch mit Ihren Nachbarn, ob diese über die Evakuierung Bescheid wissen“, appelliert die Verwaltung. Im Gemeinschaftshaus Ronnenberg werde eine Sammelstelle eingerichtet. Für Personen, die keine Möglichkeit haben, nach Ronnenberg zu kommen, werde es einen Fahrdienst geben. Die Haltestellen würden rechtzeitig bekannt gegeben.

Bettlägerige Personen, Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte und sonst mobilitätseingeschränkte Menschen werden gebeten sich ab dem 10. Juli unter der Telefonnummer 0511 / 4600-333 beim Bürgertelefon zu melden.

Das Bürgertelefon ist von Montag, 10. Juli, bis Freitag, 14. Juli, täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, sowie am Sonntag, 16. Juli, bis zum Ende der Maßnahme geschaltet.