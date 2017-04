Fahrrad-Check in Ronnenberg

Die Bürgerinitiative Umweltschutz (BIU) führt in Kooperation mit der Stadt Ronnenberg am Freitag, 5. Mai, zwischen 13 und 17 Uhr am Fachmarktzentrum in Empelde hinter dem Bürgerbüro die Aktion „Fahrrad-Check“ durch.

Die Ronnenberger Bürger haben dabei die Möglichkeit, ihre Fahrräder auf Verkehrssicherheit und Funktionalität überprüfen zu lassen. Außerdem werden einfache Pflegearbeiten, wie zum Beispiel das Fetten der Fahrradkette oder die Überprüfung des Lichts und der Bremsen durchgeführt.

Der „Fahrrad-Check“ soll so die Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogrammes der Stadt Ronnenberg und die Förderung des Radverkehrs unterstützen.

(ms / red)