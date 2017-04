Minderjährige Flüchtlinge sollen Verkehrsregeln lernen

Alleine das Beherrschen eines Fahrrads reicht bekanntlich nicht aus, um sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Ohne die Verkehrszeichen und die allgemeinen Regeln zu verstehen, sind Radfahrer einer deutlich größeren Unfallgefahr ausgesetzt. Dies trifft laut Ronnenberger CDU, FDP und Freien Wählern vor allem auf Jugendliche zu, die erst seit kürzerer Zeit in Deutschland leben. Daher fordert die Ratsgruppe die Verwaltung auf, für minderjährige Flüchtlinge mit Hilfe der Polizei entsprechende verpflichtende Schulungen bereitzustellen.

„In Ronnenberg ist es vermehrt aufgefallen, dass Kinder und Jugendliche, die mit Fahrrädern im Stadtgebiet unterwegs waren, sich häufig in gefährliche Verkehrssituationen brachten“, sagt Gruppenvorsitzender Hans-Heinrich Hüper. Dabei sei offensichtlich geworden, dass die Kinder und Jugendlichen nicht aus Böswilligkeit handelten, sondern schlicht nicht wüssten, wie sie sich gefahrlos im Straßenverkehr zu bewegen haben.

Als Beispiel nennt Hüper eine Situation an der Ecke Über den Beeken/Velsterstraße. Drei Kinder zwischen fünf und acht Jahren fuhren demnach mit Fahrrädern nebeneinander fahrend auf dem Gehweg Über den Beeken. Kurz nach der Fußgängerampel in Richtung Neukauf habe das dritte und jüngste Kind die Gewalt über sein Fahrrad verloren und sei auf die Straße direkt vor ein Fahrzeug gefallen, das glücklicherweise aufgrund einer Rotphase der Ampel gestanden haben soll. „Die Kinder erkannten nicht einmal in dieser Situation, welcher Gefahr sie ausgesetzt waren“, so Hüper. Zudem seien sie ohne jegliche Aufsichtsperson unterwegs gewesen. Zudem könne häufiger beobachtet werden, dass Kinder und Jugendliche auf der falschen Straßenseite mit ihren Fahrrädern unterwegs seien. „Unbeeindruckt davon, dass entgegenkommende Fahrzeuge direkt auf sie zufuhren“, so Hüper.

CDU, FDP und Freie Wähler fordern daher die Stadtverwaltung auf, dass dieser „Missstand“ kurzfristig geändert wird.