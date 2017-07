„Die schönsten Seiten Ronnenbergs“ – Der Fotowettbewerb startet wieder

Bereits zum fünften Mal startet die SPD Stadt Ronnenberg einen Fotowettbewerb unter dem Motto „die schönsten Seiten Ronnenbergs“. Die besten Bilder aus dem Wettbewerb werden unter Nennung des Fotografen in einen Jahreskalender aufgenommen, der gratis am Ende des Jahres zu erhalten ist.

Aus allen Fotos des Kalenders werden die drei besten Bilder von einer Jury ausgewählt und mit Preisen im Gesamtwert von über 100 Euro prämiert. Die Jury ist unter anderem mit Prof. Dr. Rolf Hüper, ehemaliger Fakultätsdekan der Fakultät für Medien, Information und Design an der Hochschule Hannover, besetzt. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir neben unseren Stammfotografen auch immer wieder neue Teilnehmer dabei haben und bin mir sicher, dass auch der Kalender 2018 toll wird“, so Hüper.

Wie im letzten Jahr wird aufgrund der immer weiter steig enden Anzahl der Bilder in der Vergangenheit die Zahl der einzureichenden Fotografien auf fünf Bilder pro Fotografen beschränkt.

Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist denkbar einfach. Die Bilder können bis zum 29. Oktober per Mail an Fotowettbewerb@spd-ronnenberg.de gesendet werden. Hierbei muss die Mail mit Namen, Anschrift, Aufnahmedatum und Kurzbeschreibung des Bildinhaltes versehen werden. Hier erhalten Interessierte auch die genauen Teilnahmebedingungen.

