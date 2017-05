Freibad Empelde ab morgen geöffnet

Lange mussten die Ronnenberger darauf warten. Am morgigen Donnerstag ist es endlich soweit: Dann beginnt die Badesaison im Freibad Empelde. Die Sanierungsarbeiten sind bis auf Weiteres abgeschlossen. Die Pforten sind daher ab 13 Uhr wieder geöffnet. Das Freibad bietet nach der Modernisierung ein Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken mit der bekannten breiten Rutsche, vier neuen Startblöcken sowie ein neues Kinderplanschbecken mit Spritztieren auf technisch neuestem Stand. Zudem wird eine Wasserbeheizung für das große Becken installiert, damit das Wasser auch an kühleren Tagen eine angenehme Temperatur bietet. Die Stadt hat für die bisherigen Umbaumaßnahmen rund 1,3 Millionen Euro in die Hand genommen.

Eine offizielle Eröffnungsfeier soll am Sonntag, 11. Juni, steigen. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr stehen auf dem Freibadgelände neben einer Verlosung von Eintrittskarten auch Sport-, Spaß- und Wasserspiele von der DLRG sowie vom TUS Empelde auf dem Programm. Kinderschminken und ein Glücksrad werden von Mitarbeitern der Johanniter bereitgestellt. Darüber hinaus können sich die Kinder auf einer Hüpfburg austoben. Für das leibliche Wohl sorgen ein Kuchenbuffet von der DLRG sowie Bratwürstchen und Getränke vom dortigen Kioskbetreiber.

Stadt Ronnenberg lädt nach Sanierung des „Freibad Empelde“ am 11.06.2017 zur Saisoneröffnung 2017 ein; bereits ab dem 01.06.2017 nimmt das Freibad den Betrieb für Badegäste auf

Das Freibad hat bei gutem Wetter montags bis freitag von 9 bis 20 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr.

(ms / red)