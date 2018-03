Ganz einfach: „Fit im Auto“ – Verkehrswacht bietet Kurse für Autofahrer ab 65 Jahren an

„Ich habe noch nie in meinem Leben eine Vollbremsung gemacht“, sagt Kirsten Prey (65) aus Ronnenberg kurz vor ihrem ersten Mal. Weiß denn jemand wie das geht? „Einfach den Fuß mit richtig Schmackes bis aufs Blech durchtreten“, rät Wolfgang Bothe (79), auch aus Ronnenberg. Die beiden Senioren haben vergangene Woche bei der Aktion „Fit im Auto“ mitgemacht. Diese richtet sich an Menschen, die 65 Jahre oder älter sind und noch möglichst lange sicher hinterm Steuer sitzen möchten.

Bevor die insgesamt zwölf Teilnehmer – ich selbst mache auch mit – ihre Fahrpraxis vorzeigen dürfen – hält Polizeihauptkommissar Karsten Schröder erst einmal einen Vortrag: „Ich bin nicht hier, um Ihnen den Führerschein wegzunehmen“, sagt er. Im Gegenteil: „Ich finde es ganz toll, dass Sie da sind.“ Dann zitiert er aus der 2015er Unfallstatistik: Von den 3.459 Verkehrstoten in Deutschland waren fast ein Drittel älter als 65. War ein über-64-jähriger Pkw-Fahrer an einem Unfall beteiligt, trug er in zwei Dritteln aller Fälle die Hauptschuld an dem Unfall. Kopfschütteln unter den Teilnehmern in Ronnenberg: „Einfach nur schlimm“, sagt eine der vier Frauen in der Runde.

Dann zählt Schröder die Stärken und Probleme von Senioren im Verkehr auf: Sie hätten in der Regel weniger Eile, mehr Fahrpraxis und können bestimmte Situationen daher besser vorhersehen. Sie können aber womöglich schlecht sehen, schlecht hören, nehmen verschiedene Medikamente, sind im Bewegungsapparat eingeschränkt, haben Gedächtnisprobleme und/oder eine geringere Aufmerksamkeitsspanne. Und trotzdem: „Das Auto ist ein immens wichtiger Faktor – auch im Alter“, sagt der Polizist.

Kirsten Prey setzt sich in ihr Auto. Die Aufregung ist der 65-Jährigen anzusehen. Sie soll gleich die erste Vollbremsung ihres Lebens machen. Claus Kunath von der Verkehrswacht weist sie vorher ein; insbesondere achtet er darauf, ob die Teilnehmer auch richtig angeschnallt sind und nah genug am Steuer sowie den Pedalen sitzen: die meisten Teilnehmer sitzen zu weit weg. „Wenn der Abstand zum Pedal nicht stimmt, lesen Sie immer in der Zeitung, dass die Feuerwehr jemanden aus seinem Auto herausschneiden musste“, erklärt Kunath. Bei falscher Sitzposition komme es häufiger zu einem Bruch im Unterschenkel, dann verklemmt sich der Fuß unter dem Pedal und steckt fest.

Prey schnallt sich korrekt an, sitzt in der richtigen Position, hat ihr Halstuch nicht mehr hinterm Gurt eingeklemmt und gibt Gas. Zehn Kilometer pro Stunde, 20, 30, 40 – und jetzt bremsen! Das Auto steht, Kunath kommt ans Fenster, lobt, bittet die 65-Jährige aber darum, beim nächsten Versuch noch deutlich kräftiger ins Bremspedal zu treten. Prey stellt sich wieder hinten an – und macht es bei jedem Folgeversuch eine Portion besser. „Sehr gut“, sagt Kunath.

Nach eineinhalb Stunden auf dem Trainingsplatz geht es zur nächsten Station. Je drei Teilnehmer nehmen in einem Fahrschulauto Platz. Ich sitze hinter Kirsten Prey, rechts neben mir wartet Wolfgang Bothe auf seine Fahrstunde. Auf dem Beifahrersitz beobachtet Fahrlehrerin Katrin Simokat-Weber was die Person am Steuer macht. „Ich darf nicht eingreifen, weil ja alle Teilnehmer einen Führerschein besitzen.“ Das Können ihrer drei „Schüler“ von heute macht ein Eingreifen dann auch nicht nötig, obwohl jeder hier und da einen Fehler macht. Der größte Fehler? „Der Schulterblick wird zu oft weggelassen“, sagt die Fahrlehrerin. Worum geht es sonst häufiger? Das Blinken bei abknickender Vorfahrt (wer abbiegt, muss blinken), der Abstand zu Radfahrern beim Überholen (immer mindestens 1,50 Meter) und die Maximalgeschwindigkeit in verkehrsberuhigten Bereichen (Schritt fahren, also vier bis sieben kmh).

Am Ende des Trainings treffen sich alle Teilnehmer noch einmal im Seminarraum zur Nachbesprechung: Claus Kunath ist zufrieden mit der Leistung der Teilnehmer und die Teilnehmer sind zufrieden mit ihrem Lernerfolg. Kirsten Prey sagt: „Ich würde so einen Kurs jedem Autofahrer empfehlen. Ich jedenfalls fühle mich jetzt sicherer im Auto.“

(tow)