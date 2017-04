Gestohlener Reisebus in Niederlanden gefunden

Der Ende März gestohlene Reisebus in unmittelbarer Nähe von Empelde wurde vor wenigen Tagen durch die Zusammenarbeit der Polizei Hannover und der niederländischen Polizei in der Gemeinde Waalwijk sichergestellt. Umfangreiche Ermittlungen und Zeugenhinweise führten die Beamten laut Polizei auf eine Spur in das westliche Nachbarland. Durch weitere polizeiliche Maßnahmen gelang es demnach, den möglichen Unterstellort des Busses auf die niederländische Gemeinde Waalwijk zu begrenzen.

Als Beamte den Bus durch die Ortschaft fahren sahen, stoppten sie ihn. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle nahmen die Polizisten den 54 Jahre alten deutschen Fahrer vorläufig fest und stellten den mittlerweile umlackierten und mit anderen Kennzeichen versehenen Bus sicher.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache aufgrund fehlender Haftgründe verlassen. Bei einer am Donnerstag durch das Amtsgericht Hannover angeordneten Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen in Essen stellten die Beamten unter anderem scharfe Munition sowie diverse Unterlagen, welche im Weiteren erst noch ausgewertet werden müssen, sicher.

Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des schweren Diebstahls als Mitglied einer Bande, der Hehlerei, des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

(ms /red)