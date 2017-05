Grüne wollen Tempo-30 auf Ronnenberger und Berliner Straße

Die Ratsfraktion der Ronnenberger Grünen spricht sich für eine Geschwindigkeitsreduzierung vom Bahnübergang auf der Ronnenberger Straße über die Berliner Straße bis zur Kreuzung Nenndorfer Straße in Empelde aus. Geht es nach den Grünen, soll in diesem Bereich zukünftig nur noch eine maximale Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern erlaubt sein. Als Begründung für ihren Antrag führt die Fraktion unter anderem eine erhöhte Sicherheit für Radfahrer, Fußgänger und Schulkinder an.

„Die kurvige Strecke ab Berliner Straße ist ein ausgesprochen enger Gefahrenbereich“, sagt Fraktionsmitglied Andreas Beichler. Die Möglichkeit für Radfahrer, auf der Ronnenberger Straße sowohl auf der Straße als auch auf dem Fußweg fahren zu können, führe zudem „immer wieder zu schwierigen, gefährlichen Situationen“.

Im Bereich der Berliner Straße ergebe sich durch das dortige Alten- und Pflegeheim, das Johanneshaus sowie zwei Supermärkte, REWE und Penny mit entsprechend hoher Anzahl an Fußgängern ein zusätzliches Gefahrenpotenzial, so Beichler.

Die Grünen wollen durch eine Geschwindigkeitsreduzierung den Autofahrern zudem deutlich machen, dass die K234 zwischen Ronnenberg und Empelde „kein Schleichweg oder eine Durchgangsstraße nach Hannover“ sei. Auch im Hinblick auf die von den Grünen geforderte Entwicklung des Gewerbegebietes Ronnenberg Nord-Ost sei bereits jetzt eine „Tempo 30“-Zone sinnvoll.

Dies hätte den Grünen zufolge für den innerörtlichen Pkw-Verkehr auch kaum Auswirkungen, könnte aber die Strecke für den Durchgangsverkehr unattraktiver machen. Beichlers Hoffnung: Durch weniger Verkehr könnte es zudem zu einer Entlastung am Ihmer Tor und auf der Empelder Straße in Ronnenberg kommen. Darüber hinaus sehen die Grünen in der Maßnahme auch positive Aspekte für die Umwelt. Dies senke den Schadstoffausstoß und mindere außerdem den Lärm, so Beichler.