Digitalisierung: Grüner Bundestagskandidat fordert „Volksbildungsprogramm“

Der hiesige Direktkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl im September Roland Panter stellte sich und sein Programm auf der jüngsten Mitgliederversammlung den Ronnenberger Parteifreunden vor.

Panter wolle sich im Wahlkampf vor allem dem Thema Digitalisierung annehmen, erklärt er. „Das ist kein Seitenaspekt mehr.“ Sie durchdringe unser ganzes Leben und mache vielen Menschen sogar Angst, so Panter. „Industrie, Handwerk, Senioren, Schulen: Alle müssen dafür ausgebildet werden.“ Der Grüne macht sich daher für ein sogenanntes „Volksbildungsprogramm“ stark, das an Schulen, in den Handwerkskammern, Betrieben und Universitäten die Menschen auf die Digitalisierung vorbereiten soll. Die Ronnenberger Grünen planen, in absehbarer Zeit eine Veranstaltung zu diesem Thema durchzuführen.

Die Grünen in Ronnenberg haben zudem einen neuen Vorstand gewählt. Als Duo an der Spitze stehen nun Regina Lupp und Jörg Rutzen. Als weitere Beisitzer im Vorstand wurden Christine Tröster-Rutzen und Dieter Albrecht gewählt. Jochem Ueckert wurde in seinem Amt als Kassenwart bestätigt.

Ziele des neuen Vorstands der Grünen sind laut eigener Angaben die Vorbereitung und Durchführung des Bundestagswahlkampfs im Sommer und eine hilfreiche Unterstützung der Grünen Ratsfraktion in Ronnenberg.