Gruppe für Frauen mit Suchtproblemen im Frauenzentrum Ronnenberg

Jeden Freitag von 10.45 bis 12.30 Uhr treffen sich im Frauenzentrum Ronnenberg, Stille Str. 8 in Empelde Frauen mit einer Suchtproblematik in einer offenen Gruppe. Dieses Angebot besteht bereits seit 2002 und bietet Frauen immer wieder die Möglichkeit sich in ungezwungener Atmosphäre über ihre Krankheit austauschen, gemeinsam ihr Verhalten zu reflektieren, sich gegenseitig zu stärken und weitergehende Informationen zu erhalten.

Die Gruppe wird angeleitet von der ausgebildeten Suchtberaterin des Vereins Gruppe 77 aus Barsinghausen Sigrid Zander. Für nähere Informationen können Betroffene oder Angehörige direkt unter der Telefonnummer 05109/515 049 Kontakt mit Sigrid Zander aufnehmen.

Die Gruppe ist kostenfrei.

