Gymnasiallehrer müssen Grundschüler unterrichten – auch Barsinghausen betroffen

Die Sommerferien sind beinahe zu Ende, am 3. August beginnt für Niedersachsens Schülerinnen und Schüler wieder der Unterricht (ausgenommen die neuen Erstklässler). Außergewöhnlich wird der Start ins neue Schuljahr für einige Gymnasiallehrer werden: Die Landesschulbehörde zwingt einige von ihnen dazu, ab sofort für unbestimmte Zeit ihren Unterricht an Grundschulen zu geben. Auch das Hannah-Arendt-Gymnasium in Barsinghausen ist betroffen. Die Marie-Curie-Schule in Ronnenberg kommt offenbar um eine Zwangsabordnung herum.

Die schlechte Unterrichtsversorgung der ersten bis vierten Klassen ist für den Schritt verantwortlich; dem Land stehen offenbar nicht genügend Grundschullehrer zur Verfügung. Jochen Franke, Koordinator des Hannah-Arendt-Gymnasiums, kritisiert den Weg der Behörde: Die Information, dass an seiner Schule zwangsabgeordnet werde, sei erst sehr spät gekommen. „Die Unterrichtsplanung für das kommende Schuljahr stand. Jetzt muss ich nochmal planen“, sagte Franke dem Burgbergblick am Dienstag.

Außerdem sei auch die Versorgung an dem Gymnasium in Barsinghausen „deutlich unter 100 Prozent“, so Franke. Er fügte hinzu: „Man kann doch nicht ein Loch mit einem anderen stopfen.“ Der steigenende Personalbedarf müsse dem Land ohnehin „seit langem“ bekannt sein. Warum die Landesschulbehörde die Zwangsabordnungen trotzdem erst kurz vor dem Ende der Sommerferien verschickt hat, ist dem Koordinator aus Barsinghausen unerklärlich. „Das hat zu sehr viel Unruhe geführt“, sagte Franke. Ein „normaler“ Start ins Schuljahr sei so „nicht möglich“.

Betroffene Gymnasiallehrer hätten laut Franke „geschockt“ auf ihre Zwangsabordnung reagiert. Es sei „aberwitzig“, dass von den Gymnasiallehrern nun quasi aus dem Stand heraus erwartet werden würde, plötzlich Grundschulkinder zu unterrichten – als sei das beides in etwa dasselbe.

Die Marie-Curie-Schule in Ronnenberg hingegen ist nach Angaben von Schulleiter Frank Hellberg „nicht von den Zwangsabordnungen betroffen“. Es habe auch keine Anfrage der Landesschulbehörde an ihn gegeben. Grund dafür könnte sein, dass die Unterrichtsversorgung an der Roennenberger Schule sogar nur bei „nahe 90 Prozent“ läge, so Hellberg.

