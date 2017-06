Herzlichen Glückwunsch Herbert Keidel – 40 Jahre bei der Volksbank Ronnenberg

Am 13. Juni feiert Herbert Keidel sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen.

Vom 1. April 1973 bis 30. September 1975 absolvierte er eine Banklehre bei der Nord LB. Im Anschluss musste Herbert Keidel bis März 1977 seiner Wehrpflicht nachkommen. Vom 13. Juni 1977 bis 19. März 2012 war Herbert Keidel als Privatkundenberater bei der Volksbank Ronnenberg eG tätig. Sein Einsatzgebiet war die Geschäftsstelle in Wennigsen. Seit 20. März 2012 arbeitet er als Privatkundenberater in Bredenbeck.

Herbert Keidel wohnt in Ronnenberg, ist 59 Jahre alt und seit 32 Jahren verheiratet. Er hat zwei erwachsene Töchter und zwei Enkelkinder. In seiner Freizeit liest er gern. Auch beim Reisen mit seiner Frau findet er Entspannung. Wenn er in einem Jahr in den Vorruhestand geht, freut er sich schon auf viel Freizeit, die er für die Familie und erlebnisreiche Reisen nutzen möchte.

Zu seiner langjährigen Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber sagt er: „Als ich 1977 in der Volksbank Ronnenberg eG meine Tätigkeit begann habe ich mir kaum vorstellen können hier auch in Rente zu gehen. Heute bin ich der „letzte Indianer“ aus dieser damaligen Bank. Aber ich wurde gefördert und habe meinen Job überwiegend mit Freude und Engagement ausgeführt. Ich habe noch ein Jahr vor mir, in dem ich mit vollem Einsatz alles für meine Kunden und meine Volksbank geben werde. Dann aber freue ich mich auf den Vorruhestand.“ Sein 40-jähriges Jubiläum wird Herbert Keidel mit seinen Kollegen und seiner Familie feiern.

(red)