Auch in diesem Jahr nimmt das DiakonieLädchen kids wieder an den Aktionen rund um den bundesdeutschen Vorlesetag teil. Am heutigen Donnerstag, 16. November, sind ab 14 Uhr alle Kinder herzlich eingeladen. Im DiakonieLädchen kids wird in gemütlicher Atmosphäre vorgelesen und jedes Kind bekommt ein kleines Buch geschenkt.

Weitere Infos zum Vorlesetag gibt es unter www.vorlesetag.de.

