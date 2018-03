Infoveranstaltungen an der Marie Curie Schule

Die Marie Curie Schule bietet zwei Informationsveranstaltungen für Eltern von Grundschülern in den vierten Klassen an. Am 27. Februar findet um 18.30 Uhr ein Informationsabend am Standort in Ronnenberg, Lange Reihe 4 statt und am 3. März erhalten interessierte Eltern beim Tag der offenen Tür Informationen am Standort in Empelde, Am Sportpark 1.

Außerdem veranstaltet die Schule am 3. Mai ab 16 Uhr ein Schnuppernachmittag für Grundschüler aller Grundschulen am Standort in Ronnenberg.

Am 9. Mai ist von 14 bis 18 Uhr die Anmeldung für den fünften Jahrgang am Standort in Ronnenberg möglich. Es sollten die beiden Beratungsprotokolle und das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse mitgebracht werden. Anmeldeformulare finden gibt es auch auf der Homepage der Schule.