Investitionsprogramm KIP II – Fast 967.000 Euro für Schulsanierung in Ronnenberg?

„Ronnenberg kann als Schulträger mit 966.511,51 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Bundes (KIP II – Schulsanierungsprogramm) für die Modernisierung, Sanierung und Erweiterung der kommunalen Schulinfrastruktur rechnen,“ teilt die SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt in einer Pressemitteilung mit. Dies sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer deutlich verbesserten Situation an den Schulen.

Am Mittwoch, 21. Februar, hat die Landesregierung per Kabinettsbeschluss dafür gesorgt, dass der entsprechende Gesetzentwurf im Niedersächsischen Landtag beraten werden kann. Das Gesamtvolumen der Förderung beträgt bis zum Jahr 2022 rund 289 Millionen Euro. „Die Landesregierung“, so Liebelt, „hat schnell gehandelt und mit dem Bund gut verhandelt.“ So können rund 85 Prozent der Kommunen in Niedersachsen mit der Finanzhilfe für die Schulinfrastruktur planen.

„Wenn der Gesetzentwurf schnell beschlossen wird, können die Maßnahmen kurzfristig beantragt und entsprechend zügig umgesetzt werden“, macht die SPD-Landtagsabgeordnete deutlich. Die Förderanträge können nach der Verabschiedung des Gesetzentwurfes durch den Landtag beim Innenministerium gestellt werden.

