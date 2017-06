Kanalsanierungsarbeiten in Benthe – Hengstweg voll gesperrt

Die Stadt Ronnenberg führt seit Mai umfangreiche Kanalsanierungsarbeiten im Stadtteil Benthe durch.

Für Mitte der 26. KW sind nunmehr die Schlussdeckenarbeiten im Hengstweg seitens der Firma PSG aus Peine geplant. Am Mittwoch, 28. Juni, wird die alte Fahrbahndecke zwischen Salinenstraße und Am Hammfeld abgefräst. Während der Fräsarbeiten ist Anliegerverkehr nicht bzw. nur sehr stark eingeschränkt möglich. Die Fräsarbeiten werden etwa einen Tag in Anspruch nehmen. Nach den Fräsarbeiten kann die Straße wieder befahren werden.

Für Donnerstag, 29. Juni, ist (witterungsabhängig) die neue Asphaltierung des Hengstwegs geplant. Während der Asphaltierungsarbeiten, die den kompletten Donnerstag dauern werden, ist kein Anliegerverkehr im Hengstweg möglich. Hierzu wird die Straße voll gesperrt. Von der Salinenstraße ist keine Einfahrt möglich. Gleiches gilt für die Straße Am Hengstgarten sowie die Straße Am Hammfeld und den Wirtschaftsweg zur Recyling-Insel.

Am Donnerstagabend kann die Straße dann wieder befahren werden. Sollte die Witterung eine Asphaltierung am Donnerstag nicht zulassen, werden die Arbeiten verschoben. Die Straße soll dann jedoch befahrbar sein. Für die Anlieger der Straße Am Hengstgarten wird die Einbahnstraßenregelung am nördlichen Ende zur Salinenstraße hin für die Dauer der Arbeiten aufgehoben.

Die Anlieger des Hengstwegs und der angeschlossenen Straßen werden um Verständnis gebeten. Zudem sollten sie ihre Fahrzeuge möglichst außerhalb der Baustelle abstellen.

Ansprechpartner für die Baumaßnahme seitens der Stadt Ronnenberg ist Herr Arndt Team 33 Technische Infrastruktur (0511/4600-310).

(red)