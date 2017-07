Kandidaten für Jugendparlament Ronnenberg gesucht

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat am 21. Juni mit großer Mehrheit beschlossen, dass es in Zukunft ein Jugendparlament in Ronnenberg geben soll. Jetzt besteht bis zum 2. August für alle Jugendlichen, die am 1. September dieses Jahres zwischen 13 und 19 Jahren alt sind, die Möglichkeit, sich als Kandidat für das Jugendparlament aufstellen zu lassen.

Dafür ist nur eine Einverständniserklärung notwendig, die die persönlichen Daten enthält und unterschrieben ist. Eine Vorlage dafür findet sich auch auf der Homepage der Stadt Ronnenberg. Diese Einverständniserklärung muss bis zum 2. August an die Stadt Ronnenberg, Christoph von Maltzahn, Hansastr.38, 30952 Ronnenberg oder christoph.von.maltzahn@ronnenberg.de gesendet werden.

In der Zeit vom 1. bis zum 13. September wird dann die (Online-)Wahl zum ersten Ronnenberger Jugendparlament stattfinden. Dazu sollen alle Wahlberechtigten Ronnenberger (zwischen 12 und 21 Jahren) Ende August die notwendigen Wahlunterlagen erhalten.