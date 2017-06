Keine Stromversorgung im Rathaus – Verwaltung nur eingeschränkt erreichbar

Aufgrund dringend erforderlicher Wartungsarbeiten und dem Austausch eines Stromverteilerschranks an der Hansastraße wird am Freitag, 9. Juni, ab 12.30 Uhr für mehrere Stunden die gesamte Stromversorgung der Stadtverwaltung Ronnenberg im Bereich der Hansastraße unterbrochen.

Durch die zentrale informationstechnische Versorgung der städtischen Liegenschaften mittels des Standorts an der Hansastraße sind durch die Unterbrechung der Stromversorgung ebenfalls eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten der angeschlossenen EDV-Anwendungen der Stadt Ronnenberg bedingt.

Neben der Kontaktaufnahme via E-Mail ist ebenfalls die telefonische Kontaktmöglichkeit der Rathäuser in der Zeit der Stromunterbrechung nicht möglich. Alle weiteren städtischen Liegenschaften sind wie gewohnt telefonisch zu erreichen.

Aufgrund eines Personalausflugs bleiben das Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße, die Nebenstelle Ronnenberg in der Velsterstraße und die KfZ-Zulassungsstelle im Rathaus 3 am Freitag ebenfalls geschlossen. Alle weiteren Bereiche werden notbesetzt sein.

(ms / red)