Kindergottesdienst in Benthe – Entdeckungstour, Kinderchor und Basteln mit Baumscheiben

Die Kirchengemeinde Benthe feiert am kommenden Sonntag, 12. November, von 10.30 bis 12 Uhr einen Kindergottesdienst für Kinder ab vier Jahren. Das Thema heißt „Das Besondere entdecken“. Die Kinder gehen durch das Dorf auf Entdeckung nach den schönen und besonderen Dingen, die in dem Moment geschenkt werden. Dinge in der Natur, die selbstverständlich zu sein scheinen, aber nicht sind.

Außerdem können die Kinder eigene Uhren aus Baumscheiben basteln. Dazu dürfen sie auch Hammer und Nägel in die Hand nehmen. Während des Kindergottesdienst tritt ein fünfköpfiger Kinder-Mini-Projektchor auf, um das Lied „Danke für die Sonne“ zu präsentieren.

(red)