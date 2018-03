Kostenfreier Vortrag zum Thema Scheidung im Frauenzentrum Ronnenberg

Was ist bei einer Trennung/Scheidung zu beachten und zu regeln? Antworten auf diese Frage gibt die Rechtsanwältin Frau Tenk in einem kostenfreien Vortrag am Donnerstag, 15. März, von 18 bis 19.30 Uhr im Frauenzentrum Ronnenberg, Stille Straße 8 in Empelde.

Die Auflösung einer Ehe ist meist eine schwierige Veränderung, bei der sich viele rechtliche Fragen ergeben. Es gilt Vereinbarungen zu treffen zur Ehewohnung, den Unterhaltsansprüchen, dem Sorge- und Umgangsrecht für die Kinder, der Hausratsteilung und vielem mehr.

Zur Bewältigung der Situation braucht es Orientierungshilfen und einen Leitfaden. Diesen gibt es im Vortrag der Anwältin für Familienrecht.

Um vorherige Anmeldung im Frauenzentrum unter Telefonnummer 0511 431531 oder per E-Mail an frauenzentrum@ronnenberg.de wird gebeten.

(red)