Kreative Malgruppe im Frauenzentrum: Kreative Kräfte und verborgenes Potenzial entdecken

Das Frauenzentrum der Stadt Ronnenberg, Stille Str. 8 in Empelde bietet vom 27. Februar bis zum 13. März und vom 10. bis 24. April, von 19.15 bis 21.45 Uhr, sechs Termine für eine neue kreative Malgruppe an. An den sechs Abenden sollen in einer kleinen Gruppe in geschützter Atmosphäre auf spielerische Art und Weise Farben und Formen dazu genutzt werden, kreative Kräfte und verborgenes Potenzial neu zu entdecken.

Dazu stehen verschiedene Materialien bereit wie beispielsweise Pastell, Gouache und Collagen-Material. Die Gruppe wird geleitet von der Kunsttherapeutin und Dipl. Designerin Anette Hoffmann. Die Gebühr beträgt 72 Euro zuzüglich 12 Euro Materialkosten. Um Anmeldung wird bis zum 20. Februar im Frauenzentrum unter der Telefonnummer 0511/ 431531 oder unter frauenzentrum@ronnenberg.de gebeten.

(red)