Kreatives Schreiben im Frauenzentrum – Anmeldung bis zum 7. Februar möglich

Das Frauenzentrum Ronnenberg, Stille Str. 8 in Empelde bietet an drei Donnerstagabenden von 18.30 bis 20 Uhr einen Kurs im Kreativen Schreiben an. Dabei können die Frauen sich mit dem Thema Winter und den Besonderheiten der Jahreszeit schreibend auseinandersetzen.

An den Abenden werden die Elemente des kreativen Schreibens kennengelernt, ohne das literarische Kenntnisse oder besondere Sprachfertigkeiten notwendig sind. Nur Neugier, Stifte und Papier sind nötig.

Die Veranstaltung wird geleitet von Gabriele Kuhnert (Zertifikat: Heilkraft der Sprache). Es wird um Anmeldung bis zum 7. Februar im Frauenzentrum unter der Telefonnummer 0511/43 15 31 oder unter frauenzentrum@ronnenberg.de gebeten. Es wird eine Gebühr von 38 Euro erhoben.

(red)